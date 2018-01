Mardi 16 janvier 2018 Grave Desecrator (Black / Death - Brésil) est le nouveau groupe annoncé pour le Ravenous Altar Festival qui aura lieu le 15 septembre au CCO de Villeurbanne. Le groupe rejoint Cult Of Fire. Quatre groupes sont encore à annoncer. Event FB. Cap sur le Brésil ! La scène sud-américaine est réputée pour être une des premières à s’être enterré dans la violence du Black et du Death. Grave Desecrator en est une icône parfaite : oeuvrant dans un mélange bestial de Black/Death et ce depuis 1998, le quatuor Brésilien viendra achever sa tournée européenne au CCO, pour vous livrer un show violent et primitif, deux concepts très appropriés au son brut déployé par le groupe. Préparez vous à redécouvrir des opus aussi classiques que « Sign Of Doom » ou même « Dust To Lust », le dernier album en date. Aucune forme de compromis ne sera faite par la musique des Brésiliens, véritablement prêts à retourner le public du festival ! Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►