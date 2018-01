Samedi 06 janvier 2018

Les Vieilles Charrues auront lieu du 19 au 22 juillet à Carhaix. Les premiers groupes annoncés sont : Depeche Mode, Olli&The Bollywood Orchestra, Iam, Jain, Liam Gallagher (ex-Oasis), Portugal The Man, Rilès, Lomepal, Lysistrata, Kokoko!, Gorillaz, Massive Attack, Damso, Ofenbach, Young Fathers, Orelsan, Bigflo And Oli, Veronique Sanson, Romeo Elvis, Lorenzo, Eddy De Pretto et Inuit.