Dimanche 07 janvier 2018

Iphicrate (Black) se reforme après un break de 20 ans. Formé en 1995, Iphicrate avait sorti 3 démo tapes et effectué quelques concerts. 2 des membres originels, Fog ( ex Angmar/Sickbag) et Dasap (Ex Sickbag/Wargus), ont sorti une réédition de leurs démos en CD via Ossuaire Records et un nouveau mini 6 titres appelé Résurgence. Un morceau est disponible à l’écoute sur leur Bandcamp.