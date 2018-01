Qu'est ce qui nous attends en 2018 ? Voilà un long article pour répertorier les sorties à venir mais aussi tous les anniversaires marquant pour le monde metal / rock / ...

Saviez vous qu'en 2018 on fêtera les 25 ans de Korn et Children Of Bodom ? Que ... And Justice For All de Metallica aura 30 ans, que Powerage de ACDC passera le cap des 40 ans ou que Objectif : Thunes de Ultra Vomit soufflera ses 10 bougies ?

Après avoir lu cet article vous aurez donc de forte chance de faire ces recherches Google : "prévoyance décès", "palpation de la prostate", "couches pour adulte", "droit à la retraite" ou "à quel âge le tag granny / granddaddy est acceptable"