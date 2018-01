New Years Day va sortir un EP de reprises le 26 janvier, dessus sont prévus :

- Garbage : I’m Only Happy When It Rains (avec Lizzy Hale de Halestorm)

- Linkin Park : Crawling

- Pantera : Fucking Hostile

- No Doubt : Don't Speak

- New Order : Bizarre Love Triangle

Et un titre original : Disgust Me.

Un nouvel album du groupe est également prévu pour l'automne.