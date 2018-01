Jeudi 04 janvier 2018

Visigoth (Heavy Metal - US) sortira son deuxième album, Conqueror's Oath, le 9 février via Metal Blade Records. Il a été enregistré par Andy Patterson (Subrosa) et masterisé par Dave Otero (Bestia Arcana, Cephalic Carnage, Khemmis) s'est chargé du mastering. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Warrior Queen s'écoute dans la suite.



01. Steel And Silver

02. Warrior Queen

03. Outlive Them All

04. Hammerforged

05. Traitor's Gate

06. Salt City

07. Blades In The Night

08. The Conqueror's Oath