Lundi 01 janvier 2018

Nouvelle année, donc on en profite pour remercier tous nos partenaires (et la liste est longue !) : salles de concerts, orgas, sites, ... qui nous permettent aussi de vous faire gagner des places pour certaines dates, de vous livrer des interviews ou live-reports et surtout de contribuer indirectement au site.

Et surtout, merci à vous de nous lire quotidiennement ! Bonne année de découvertes musicales à vous !



Et pensez à noter vos albums écoutés et sortis en 2017 : le top lecteurs 2017 arrive d'ici quelques semaines, plein d'albums n'ont pas encore assez de notes pour participer au classement !