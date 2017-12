Le 30 et 31 mars prochain à Rennes aura lieu le Superbowl Of Hardcore, sont annoncés :

30/03 : All Out War, Arkangel, Forest In Blood, Nuisible

31/03 : 25 Ta Life, Ante Up, Strengthen What Remains, Life Betrays Us, Nesseria, Harm Done, Mantys et Shoot First