Jeudi 28 décembre 2017

Dans le blockuster Bright signé Netflix (90 millions de $ de budget, avec Will Smith et réalisé par David Ayer, connu pour End Of Watch, Sabotage, Fury ou le fiasco Suicide Squad) : vous pourrez entendre du metal et du punk, notamment avec Cannibal Corpse (car les orcs sont des metalleux) ou encore Corrupted Youth. A noter également : A$sap Rocky et Tom Morello (de Rage Against The Machine), Alt-J ou encore Portugal The Man.