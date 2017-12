Le Superbowl Of Hardcore 2018 se déroulera le 30 et 31 mars au Jardin Moderne de Rennes. Event FB / Billetterie.

Vendredi 30 mars : All Out War, Arkangel, Forest In Blood, Nuisible

Samedi 31 mars : 25 Ta Life, Ante Up, Strenghten What Remains, Life Betrays Us, Nesseria, Harm Done, Mantys, Shoot First.