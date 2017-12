Dimanche 24 décembre 2017 High Priests (Heavy / Noise Rock - US, pour les fans de Ken Mode, Frodus, Metz...) sortira son premier album, Spinning, le 23 mars chez Triple Eye Industries. Voici la pochette et la tracklist.

01. Control

02. Sell Your Clothes

03. Night Train

04. Ululu

05. 10 Years

06. Talking To A Cop

07. Spinning

08. More Than You Need

09. Century Deprivation

10. Drop Of A Pin

11. All You



