Dimanche 24 décembre 2017

Frozen Crown (Power Metal - Italie pour les fans de Sonata Arctica) sortira son premier album, The Fallen King, le 9 février chez Scarlet Records. Voici la pochette et la tracklist. Le single The Shieldmaiden est en écoute par là.



01. Fail No More

02. To Infinity

03. Kings

04. I Am The Tyrant

05. The Shieldmaiden

06. Chasing Lights

07. Queen Of Blades

08. Across The Sea

09. Everwinter

10. Netherstorm