Dimanche 24 décembre 2017 Death Keepers (Heavy Metal - Espagne) sortira son premier album, Rock This World, le 22 janvier chez Fighter Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip éponyme ainsi que le morceau Rock&Roll City sont en écoute par là.

01. Rock&Roll City

02. Fire Angel

03. Death Keepers

04. Haven's Heaven

05. Rock This World

06. Thriving Forcast

07. Love's Within (Yourself)

08. Wildfire

09. Invention IV

10. Metallia

11. Smooth Hit Love



