Dimanche 24 décembre 2017

Et pour finir en beauté ces news du réveillon, on avait oublié de vous en parler : Victorius (FB) a mis en ligne une première lyric video avec Lazer Tooth Tiger. Son EP Dinosaur Warfare sortira le 26 janvier prochain chez Massacre Records. Rassurez-vous, le groupe assume et est très second degré avec le concept totalement WTF de leur EP (des dinosaures bioniques qui mettent leur races à des extraterrestres). Aussi, ne boudez pas votre plaisir en passant à côté de ce titre, de toute façon on vous en parlera très prochainement !