Vinide (Metal Symphonique - Finlande) sortira Reveal, son second album, le 26 janvier chez Inverse Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le titre The Beginning Scene se visionne dans la suite.



01. Intro

02. The Beginning Scene

03. Breakout

04. Reveal

05. Anger

06. The Rat

07. Plea

08. Emanuel

09. The Truth

10. The Plan

11. Believe

12. Bombs

13. Another Dimension

14. The Great Voyage

15. Save The Earth