Samedi 23 décembre 2017

Dans une interview donnée au magazine Rolling Stones, et suite aux annonces de Shavo Odadjian, Serj Tankian a clarifié la situation actuelle sur un probable futur album de System of a Down. "Nous avons des compos. On se les ait fait écoutées et on en a un peu discuté, mais on n'est pas encore tombés tous d'accord sur comment les interpréter et comment s'orienter musicalement. Voila, où on en est."