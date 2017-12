My Silent Wake (Doom/ Death Metal - UK) sortira son prochain disque, There Was Death, le 16 février 2018 chez Minotauro Records. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Walls Within Walls s'écoute par ici.



01. A Dying Man's Wish

02. Damnatio Memoriae

03. Killing Flaw

04. Ghosts Of Parlous Lives

05. Mourning The Loss Of The Living

06. There Was Death

07. Walls Within Walls

08. No End To Sorrow

09. An End To Suffering