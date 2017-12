Chthonic (Black Metal Symphonique de Taïwan) a invité Randy Blythe (de Lamb Of God) sur un titre : Souls Of The Revolution (ou 失落的令旗). Vous ne devriez pas avoir de mal à repérer les parties de Randy.

Pour info le titre est extrait de la BO d'un film (action / comédie) tourné par Chthonic (avec Randy dedans) et ça s'annonce complètement WTF.