Beldam (Sludge / Black Metal - US) sortira son prochain album, Pasung, le 26 janvier chez Horror Pain Gore Death Productions. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Vial Of Silence est en écoute par là.



01. Vial Of Silence

02. Sunken Sorceress

03. Shed The Coil

04. One From The Stable

05. Carrion Feast

06. That Which Consumes You