Dimanche 24 décembre 2017

Chimaira se reforme pour leur concert de noël, le 30 décembre 2017 à Cleveland et c'est sold out. Pour des problèmes de santé le batteur Andols Herrick, sera remplaçé par Austin D'Amond, actuel Devildriver, et qui a officié pour le groupe depuis 2011. Le groupe, après la fuite de tout les membres, excepté Mark Hunter, le chanteur, a définitivement splitté en 2014.