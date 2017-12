Vendredi 15 décembre 2017

Dreadful Fate (Thrash/Death Metal - Suède) a sorti une première démo The Sin Of Sodom en août chez Iron Fist Productions et elle va être éditée en LP chez Edged Circle Productions le 20 décembre. Elle comprend notamment une reprise de Kreator : Tormentor. Le groupe a également signé chez I Hate Records et To The Death Records pour la sortie de Vengeance, leur premier album qui devrait voir le jour en 2018.