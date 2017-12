Vendredi 15 décembre 2017 Rebellion (Heavy/Power Metal - Allemagne) sortira son prochain disque, A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare's King Lear le 26 janvier chez Massacre Records. Voici la pochette et la tracklist.

01. A Fool's Tale

02. Dowerless Daughter

03. Thankless Child

04. Stand Up For Bastards

05. Storm And Tempest

06. Demons Of Madness

07. The Mad Shall Lead The Blind

08. Black Is The World

09. Battle Song

10. Blood Against Blood

11. Truth Shall Prevail

12. Farewell



