Magick Touch (Heavy Rock - Norvège) sortira son second album, Blades, Chains, Whips&Fire le 5 janvier chez Edged Circle Productions. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le titre Under The Gun se visionne dans la suite.





01. Under The Gun

02. The Great Escape

03. Midnite Sadusa

04. Believe In Magick

05. Polonium Blues

06. Siren Song

07. Lost With All Hands

08. After The Fire

09. Electrick Sorcery

10. Blades, Chains, Whips&Fire