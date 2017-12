Jeudi 14 décembre 2017

RIP : Nous avons appris avec tristesse le décès de Warrel Dane hier, chanteur de Sanctuary et de Nevermore. Il avait 56 ans et était en train de terminer l'enregistrement de son second album solo, presque dix ans après Praises to The War Machine. Un grand chanteur et parolier, dont l'oeuvre gagnerait à être connue. [...]