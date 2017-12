Vendredi 15 décembre 2017 Perpetratör (Thrash Metal - Portugal) sortira son second opus, Altered Beast, le 31 janvier chez Caverna Abismal Records. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Extreme Barbarity est en écoute par là.

01. Altar Of The Skull

02. Extreme Barbarity

03. The Doors Of Perception

04. Fires Of Sacrifice

05. Lethal Manhunt

06. A Fleeting Passage Through Hell

07. Terminal Possession

08. Jungle War

09. Let Sleeping Dogs Lie

10. Hellthrasher

11. Black Sacristy



Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►