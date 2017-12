Mardi 12 décembre 2017

Aseitas c'est un groupe de death metal, et comme ils ont sorti il y a deux mois un titre avec Hufnagel, le guitariste de Gorguts, on vous partage ici leur bandcamp.Le morceau s'appelle "City Of Stone" et ça va vous rincer un peu le fond des oreilles. C'est parfois fin, parfois crade, toujours juste, bref ce sont six minutes qui passent toutes seules.