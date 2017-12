Live-report : il y a quinze jours, nous avons été voir Lacuna Coil, Cellar Darling, et SinHeresy au Metronum de Toulouse. Si vous n'y étiez pas, on vous raconte ça ici (et si vous y étiez aussi d'ailleurs).

Notez que la tournée n'est pas terminée, et que vous pourrez retrouver ces groupes (avec Aeverium à la place de SinHeresy) demain à Angers.