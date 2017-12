Dimanche 10 décembre 2017

[Interview] : Il y a plus de dix ans, Metalorgie faisait une interview de Nate Newton (Converge) lors de leur passage à Paris pour la tournée No Heroes. Depuis, Converge a continué de gravir les échelons pour devenir une référence, mieux, une institution de la scène hardcore/metal underground. Nous avons discuté de leur parcours avec Kurt Ballou, riffeur de la formation et ingénieur-son respecté. [...]