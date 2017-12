Samedi 09 décembre 2017

Le torchon brûle entre Wes Borland de Limp Bizkit et Aaron Lewis de Staind. Les deux groupes ont pas mal de vécu et se connaissent plutôt bien. Après plusieurs échauffourées par média interposé, Wes Borland vient de clore le débat en annonçant que lui et Lewis de ne reparleraient plus jamais, et qu'il souhaite le pire pour Staind. Ambiance ...