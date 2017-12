Jeudi 07 décembre 2017

Anal Trump (avec des membres de Cattle Decapitation et Pinback) ont mis en ligne l'EP Make America Say Merry Christmas Again. Vous pouvez l'écouter là en moins de temps qu'il ne vous en a fallu pour lire cette news en entier. L'EP, 10 titres, est dispo à l'achat et tous les bénéfices iront à une association de scientifiques américain.