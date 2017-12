Samedi 09 décembre 2017

Concours : Molly Hatchet et Dezperadoz seront en concert le 21 décembre au Trabendo de Paris. Event FB / Billetterie. À cette occasion, Garmonbozia et A Jeter Prom vous permettent de remporter 2 x 1 place pour le concert. Pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui suit et de remplir le formulaire.