Mercredi 06 décembre 2017

Pelagic Records organisera la troisième édition de son Pelagic Fest le 18, 19 et 20 mai à Berlin. Sont programmés pour le moment : Caspian, Pg.Lost, Ef, Rosetta, Bison, Arms And Sleepers, Abraham, Hypno5e, LLNN, Radare, Briqueville, Earthship, Twinesuns et Shrivel. Plus d'infos sur l'event FB.