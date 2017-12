Mercredi 06 décembre 2017

The Quietus a publié la liste de ses 100 albums préférés de l'année. Comme d'habitude avec eux, on retrouve beaucoup de genres divers et variés, du Metal/Hardcore (avec Endon, Botanist, Power Trip ou Godflesh) au Post Rock avec Mogwai en passant par le Hip Hop (Princess Nokia), la musique expérimentale (The Caretaker, Laibach) et électronique (Liars, The Bug vs Earth).