Mardi 05 décembre 2017

[Interview] : Plus de six ans après avoir sorti Illud Divinum Insanus, à savoir l'un des albums les plus détestés de l'histoire du metal extrême, Morbid Angel revient enfin avec Kingdoms Disdained, qui marque le retour de Steve Tucker au chant et à la basse. Nous avons parlé ensemble du retour de l'ange morbide. [...]