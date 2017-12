Mardi 05 décembre 2017

Veto (Hardcore / Punk - Dunkerque) vient de mettre en ligne un nouvel ep éponyme et ça s'écoute ou se télécharge à prix libre sur bandcamp. L'objet sortira en LP chez Crapoulet Records, Sleepy Dog Records, Uproar For Veneration Records, Dead Punx Records, Eastrain Records, Dirty Guys Rock, Spit It Out ! Prod et Klvr Records en février. Le clip pour le morceau Uws Dwf se visionne dans la suite.