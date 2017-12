Mardi 05 décembre 2017 Eternal Torment (Death Metal - Australie) sortira son premier effort, Blind To Reality, le 22 décembre. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le morceau Depose se visionne dans la suite.

01. Depose

02. Black Blood

03. Our Ignorance

04. Blind To Reality

05. Beyond Godlike

06. Abhorrence Embodied



