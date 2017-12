Lundi 04 décembre 2017

Liste de noël : on a étoffé notre liste d'idées cadeaux de noël spécial metal, notamment avec la box collector d'Arkhon Infaustus (éditée par Les Acteurs De L'Ombre), et bonus ceux ci vous font un cadeau : en utilisant le code "metalorgie30" vous aurez droit à -30% (dès 40€ d'achats) et un petit cadeau en plus, tout ça sur leur shop !

Si vous avez loupé notre liste : on regroupe des idées cadeaux spécial metal, des jeux / livres / BD / alcool / fringues / ... tout ça se lit ici.