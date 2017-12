Lundi 04 décembre 2017 Somali Yacht Club (Stoner / Psyché - Ukraine) sortira son second album, The Sea, le 22 janvier chez Robustfellow Productions et Kozmik Artifactz. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Blood Leaves A Trail est en écoute dans la suite.

01. Vero

02. Religion Of Man

03. Blood Leave A Trail

04. Hydrophobia

05. 84 Days

06. Crows



