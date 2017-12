Lundi 04 décembre 2017 Azziard (Black / Death Metal - Paris) sortira son nouvel album, Metempsychose, le 8 décembre chez Malpermesita Records. Voici la pochette et la tracklist. Un précédent ep, Disruption, est également sorti en novembre, comprenant deux morceaux du nouvel album ainsi que des anciens titres et ça s'écoute et se télécharge à prix libre sur bandcamp.

01. Premier Jour

02. L'Enfer

03. L'Anachorete, Dies

04. Ascension

05. Le Meurtre Du Héro

06. Second Jour

07. Archétype

08. Unus Mundus

09. Psyché

10. Le Sacrifice



Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►