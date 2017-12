Lundi 04 décembre 2017

Feed The Rhino (Hardcore / Metal - US) sortira son prochain disque The Silence le 16 février chez Century Media Records. Pochette et tracklist à découvrir dans la suite. Le clip pour le titre Heedless se visionne par là.



01. Timewave Zero

02. Heedless

03. Losing Ground

04. 68

05. All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy

06. Yellow And Green

07. Nerve Of A Sinister Killer

08. Fences

09. The Silence

10. Lost In Proximity

11. Featherweight