Dimanche 03 décembre 2017 A Light Within (Post-Metal - US) sortira son prochain ep, Epilogue, le 2 février. Voici la pochette et la tracklist.

01. Page #9 (Shells)

02. Page #54 (Chemical Drive)

03. Page #27 (Surrounded By Astronauts)

04. Page #35 (An Educated Gentleman)



