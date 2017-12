Scaphism sortira son second opus, Unutterable Horrors, le 12 janvier chez Horror Pain Gore Death Productions. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Vaults Of Pestilence s'écoute dans la suite.



01. Gruesome Unmentionables And Unutterable Horrors

02. Malapropos Cardiectomy

03. Mitte eos ad infernos

04. Vaults Of Pestilence

05. Trepanate The Undesired

06. The Feaster From The Stars

07. Excoriated And Excarnated

08. Hypovolemic Purification