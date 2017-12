Frost Giant (Death Metal Mélodique - US) sortira son premier effort, The Harlot Star, le 21 décembre chez Transcending Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip de Prisoner Of The Past se visionne par là.



01. The Harlot Star

02. Forgive Me Not

03. Apostasis

04. The Curse Of Doubt

05. An Exile In Storm

06. Prisoner Of The Past

07. Ashes Among The Earth

08. The Forgotten Graves

09. Of Clarity And Regret

10. Monuments To Nothing

11. Perpetuum Et Aeternum