Nile, Terrorizer et Exarsis seront en tournée européenne en février, voici les dates pour :

-La Belgique : le 11 février à l'Entrepot d'Arlon

-La France : le 20 février au Jas'Rod à Marseille, et le 21 février au Grillen à Colmar

-La Suisse : le 22 février à l'Usine à Genève, et le 24 février au Galvanik à Zug.