Mercredi 29 novembre 2017

Chronique : suite de notre cycle rétro sur U2 avec Rattle and Hum : "Tel un placard où les Irlandais auraient rangé la matière ayant servi à modeler leurs deux albums précédents et dans lequel il faudrait faire de la place pour la suite, U2 fait l’inventaire de ses envies passées, quitte à transformer Rattle and Hum en vide-grenier [...]".