Jeudi 30 novembre 2017

Dossier de Metalorgie #01 ! Hein ? Kézako ? A la fin du mois dernier sortait notre ultime "Monthly" (retrouvez-les tous ici !), remplacé dès ce mois-ci par une nouvelle mouture de dossiers mensuels : chaque mois quelque chose de différent ! Et on commence avec un "Challenge Accepted !", dans lequel certains membres de la rédac' se font conseiller par d'autres, malgré des goûts musicaux qui divergent... Grimaces et belles surprises à lire ici !