Samedi 25 novembre 2017

George Fischer, le frontman de Cannibal Corpse s'est récemment exprimé sur l'affaire Decapitated. Visiblement excédé par les réactions à tout va d'un peu tout le monde, il a déclaré "La seule chose à faire c'est d'attendre et de se la fermer (...) S'ils l'ont fait, ils méritent d'être punis, s'ils sont innocents, il faudra punir les personnes qui ont menti.". L'interview et le reste de l'émission, sont disponibles sur The Jasta Show, la chaîne de Jamie Jasta (Hatebreed)