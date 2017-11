Jeudi 23 novembre 2017

Quelques nouveautés chez Camion Blanc :

- Guns N'Roses : Paroles de fans : Un livre qui donne la parole aux fans des Guns N'Roses. (dispo ici)

- En Parlant de Scorpions : autobiographie du batteur de Scorpions de 1977 à 1995 (acheter)

- Booker T&The MG's - Green Onions And Memphis Soul : Retour sur cet orchestre monument de la soul et du ryth and blues. (commander)

- L'épouvante fondatrice - L’effet miroir des films d’horreur : Ca parle de film d'horreur et de notre société (mais à vrai dire on a pas compris le descriptif), dispo ici.

- Journal d'un tueur 3 - Le révérend violeur et autres nouvelles perverses : 3ème volet des écrits de Gerard Schaefer, policier et tueur en série américain dont les écrits (glauques et macabres) ont été publiés. Vous pouvez l'acheter ici.