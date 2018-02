Concerts du Jour :

- Après un passage à l'Espace B il y a un peu plus d'un an, PUP sera ce soir à la Maroquinerie (Paris) dans le cadre d'une soirée Alternative Live. Toutes les infos sont sur l'event FB.

- Korpiklaani, Arkona, Trollfest et Heidevolk jouent ce soir à Paris - Elysée Montmartre (Event FB / Billetterie)