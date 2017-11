Mardi 21 novembre 2017

Nota Bene a enfin sorti sa vidéo sur l'histoire et le Metal (si vous aviez suvi notre twitter lors du Hellfest vous saviez !), si vous ne connaissez pas Nota Bene c'est un Youtubeur qui fait des vidéos de vulgarisations sur l'histoire (et c'est plutôt cool). Dans cette vidéo il évoque les groupes parlant de faits historiques (Croisades, Colonisation, Guerres, ...), comment ils adaptent l'histoire à leur art, comment ils font leurs recherches, et aussi un passage sur les liens metal / identitaires. Une approche fort intéressante, notamment sur les interviews lié de la fidélité de groupes s'inspirant de fait historiques (le Pagan par exemple).

En plus de cette vidéo agrémentée d'interviews vous pourrez retrouver les interviews des groupes en intégralité sur sa chaîne bonus, avec Wardruna, Tyr, Sabaton, Turisas, Alestorm, Corvus Corax et Christian Charbonnier.